Almanya'da Türk kökenli Güler de listede: Koalisyon ortağının bakanları belli oldu

Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) kuracağı koalisyon hükümetinde Hristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) yeni hükümetteki bakanları belli oldu.



Açıklamada, Dışişleri Bakanlığına, CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann David Wadephul'un getirileceği, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanının CDU’nun Türk kökenli milletvekili Serap Güler ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın da CDU/CSU Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Gunther Krichbaum olacağı ifade edildi.



Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Westenergie şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Katherina Reiche'nin, Ulaştırma Bakanlığını 2009 yılından beri milletvekili olan Patrick Schneider'in üstleneceği aktarılan açıklamada Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına CDU Genel Başkanı Yardımcısı ve Schleswig Holstein Eyalet Meclisi Milletvekili Karin Prien’in getirileceği belirtildi.



CDU Milletvekili Nina Warken'in Sağlık Bakanı, Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanı'nın da Ceconomy ve MediaMarktSaturn Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Wildberger'in olacağı ifade edilen açıklamada, bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini Thorsten Frei'in, Kültür ve Medya’dan sorumlu Devlet Bakanı görevini de gazeteci ve yayıncı Wolfram Weimer’in üstleneceği kaydedildi.