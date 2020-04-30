Almanya'da Türk marketindeki yangında 'Kundaklama' iddiası

Almanya'da 6 kişinin yaralandığı market yangınında kundaklanma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Münih Başsavcılığı Bavyera eyaletindeki Waldkraiburg kentinde Pazartesi günü bir Türklere ait markette çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Aynı kentte daha önce Türklere ait bir berber dükkanı ve lokalin belirsiz kişilerce camlarının kırılması hatırlatılarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangının nedenini belirlemek için oluşturulan "Prag" adlı soruşturma komisyonunun 28 Nisan'da Bavyera Kriminal Soruşturma Bürosu ve eğitimli bir köpekle olay yeri incelemesinde bulunduğu bildirildi.



Olaylar nedeniyle Waldkraiburg'daki polis mevcudunun arttırıldığı bildirildi. Polis görgü tanıkları arıyor.