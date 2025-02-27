Almanya'da uçuşlar durdu! Münih'te büyük grev

Almanya’da havalimanı grevlerine yenileri ekleniyor.

Münih kentindeki Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin grevi başladı.

İş bırakma eylemi nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, iki gün sürecek grev nedeniyle daha fazla uçuşun iptal edilme riski bulunduğu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi.

Verdi, ocak ayında ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya'da çok sayıda grev düzenledi.