Almanya'da Ukrayna için "dayanışma vergisi" önerisi

Schnitzer, talep ettiği şeyin uygulanıp uygulanmayacağının "karmaşık olduğunu" bildiğini kaydetti.



Rusya-Ukrayna savaşının "özgürlükleri" ile yakından ilişkili olduğunu belirten Schnitzer, "Şimdiden harekete geçmek, sonradan harekete geçmekten daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.



Alman hükümeti, bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar avro değerinde para ve silah yardımında bulundu.



Almanya'da dayanışma vergisi, en son iki Almanya'nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinin kalkınması için 1995 yılında getirilmişti.