Almanya'da Ukrayna zirvesi: Amerika 250 milyon dolarlık yeni yardım açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı müteefikleriyle Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.



ABD'nin üst düzey askeri liderleri ve 50'den fazla ortak ülke ile bir araya gelen Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna lideri, Kursk bölgesinde 100 yerleşim birimini ele geçirdiklerini, burada 1300 kilometrekare ilerlediklerini ifade etti.

Zelenski, Moskova'nın Ukrayna'daki işgal alanını genişlettiğini de belirterek, askeri müttefiklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kırmızı çizgilerini görmezden gelmeleri konusunda uyardı.

Ukrayna lideri ayrıca söz verı̇len ancak teslı̇m edı̇lmeyen önmeli sayıda hava savunma sı̇stemi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Daha güçlü bı̇r F-16 savaş uçağı fı̇losuna ı̇htı̇yacımız var. Füze sıkıntısı çekı̇yoruz, Rusya topraklarında da kullanabı̇lmek ı̇çı̇n uzun menzı̇l kapası̇tesı̇ne ı̇htı̇yacımız var."

Öte yandan Washington, Kiev'e yeni yardım planını açıkladı.

BIDEN'DAN 250 MİLYON DOLARLIK YENİ ASKERİ YARDIM

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'daki görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 250 milyon dolarlık ek güvenlik yardımını onaylayacağını duyurdu.



Austin, “Bu yardım Ukrayna'nın gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kabiliyet kazandıracak. Ve bunları savaş hızında teslim edeceğiz” dedi.

