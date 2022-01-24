Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırıda bulunulduğu ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 16:55

Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İlişkili Haberler

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Kabore'nin alıkonulması sonrası belirsizlik sürüyor

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Kabore'nin alıkonulması sonrası belirsizlik sürüyor

'da Mannheim polisinden yapılan açıklamada, üniversiteye ait amfide bir saldırı gerçekleştirildiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Polis, saldırganın öldüğü bilgisini paylaşırken, Bild gazetesi intihar ettiğini kaydetti. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.

ÇİN EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...