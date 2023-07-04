Almanya'da uzun Covid protestosu: 200 milyon euro kaynak istendi

UZUN COVİD NEDİR?

Corona virüs sonrası devamlı hastalık durumu Dünya Sağlık Örgütü’nce "Uzun Covid" olarak adlandırılıyor.

Hastalığı atlatan bazı kişilerde haftalar ve hatta aylar sonra dahi semptomlar görülebiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) derlediği verilere göre Covid pozitif olan her on kişiden birinde semptomlar, 12 hafta veya daha uzun bir süre gözleniyor. Bunlar arasında başlıca öksürük, nefes darlığı, baş, göğüs ve kas ağrıları, koku alamama, yorgunluk, depresyon ve cilt sorunları yer alıyor. Uzun Covid hastalığı hafif atlatanlarda da görülebiliyor.