Almanya’da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş Biontech aşısı uygulandı

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezinde, yaklaşık 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşı dozu uygulandığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.01.2022 - 15:33

Almanya’da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş Biontech aşısı uygulandı

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'da Ebersberg’deki aşı merkezini işleten Tresec şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşısı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak, aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan aşısının kullanıldığı belirtildi.

Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada, ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.

İKİ ÇALIŞANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Açıklamada aşının, uygulanan kişilerin sağlığına olumsuz etkilerinin beklenmediği belirtilerek ilgili kişilerin aşı merkezinde ücretsiz antikor ölçümü yapabileceği ve gerektiğinde tekrar aşı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu olay nedeniyle iki çalışanın görevine son verildiği de kaydedildi.

Tresec şirketinin müdürü Liam Klages, ülke basınına yaptığı açıklamada, söz konusu olaydan yaklaşık 1800 kişinin etkilendiğini belirtti.

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