Almanya'da yaşlı nüfus artıyor

Almanya Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile Prof. Dr. Martina Brandt'ın, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "9’uncu Yaşlanma Raporu" sunuldu.

Raporda, ülkedeki yaşlıların yaşam alanları aktarılarak maddi güvenlik, istihdam, bakım işleri, sağlık, barınma, bağlılık, siyasi katılım ve sosyal ilişkileri ele alındı.

Raporda 80 yaş üstü nüfusun gelecek yıllarda daha da artacağı belirtilerek, 6 milyon kişi olan 80 yaş üstü nüfusun, 2050'ye kadar 8 ila 10 milyona yükseleceği kaydedildi.



Nüfusun yaşlanmasıyla bakıma muhtaç yaşlı nüfusta artış olacağına işaret edilen 250 sayfalık raporda, yaştan bağımsız olarak bakıma ihtiyaç duyacak, 2023'te 5,7 milyon olan kişi sayısının 2055'e kadar 7,6 milyona yükseleceği tahminine de yer verildi.