Almanya'da yeni kabine kuruldu: Kim, hangi göreve getirildi?

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde görev alacak bakanlar belli oldu.



SPD yönetiminin de yeni kabinede görev üstlenecek bakanlarını açıklamasının ardından 4 yıllık kadro açıklandı.

Yeni hükümet, 8'i kadın 17 bakandan oluşuyor. Bakanların, yarın Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından yemin edip görevlerine başlaması bekleniyor.



BAŞBAKAN FRIEDRICH MERZ



1955'te Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Brilon kentinde doğan evli ve 3 çocuk babası Merz, hukuk eğitimi aldıktan sonra yargıç ve avukat olarak çalıştı.



1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009 döneminde de Federal Mecliste milletvekilliği yapan Merz, 2009'da milletvekilliğini bırakmasından sonra siyaset sahnesinde yer almayarak çeşitli şirketler için çalıştı, avukatlık ve lobicilik faaliyetleri yürüttü.



Eylül 2021'deki genel seçimlerde yeniden milletvekili, Ocak 2022'de de CDU Genel Başkanı seçilen Merz, 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimde CDU/CSU'nun başbakan adayı oldu.



Uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler yürütmesine rağmen Merz'in başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor.



DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL



CDU/CSU-SPD koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini 62 yaşındaki Johann David Wadephul üstelenecek. 60 yıldan sonra ilk kez bu görevde CDU'lu isim görev yapacak.



Wadephul, önceki dönemde dış ve savunma politikalarından sorumlu CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Dış politikada tecrübeli görülen Wadephul'un bakanlıkta selefi Annalena Baerbock'tan farklı konulara ağırlık vermesi ancak Ukrayna politikasında bir önceki dönemin çizgisini sürdürmesi bekleniyor.



Wadephul, Dışişleri Bakanlığı görevine getirileceği açıklanmadan önce Paris, Londra ve Roma'yı ziyaret etmişti.



SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenecek.



2009'dan beri Federal Mecliste milletvekili olan 47 yaşındaki Klingbeil, 2017-2021 yıllarında SPD Genel Sekreterliği yaptı, 2021'den beri de partinin eş genel başkanlığını yürütüyor.



Son dönemde partinin en güçlü ismi haline gelen Klingbeil'in aynı zamanda SPD Meclis Grubu Başkanlığı görevi bulunuyor.



BORİS PİSTORİUS SAVUNMA BAKANLIĞINA DEVAM EDECEK



Yeni hükümette Boris Pistorius, Savunma Bakanı olarak görevine devam edecek.



Ülkenin en popüler siyasetçilerinden 65 yaşındaki Pistorius, 2006-2013 döneminde Osnabrück Belediye Başkanlığı, ardından da 2023'e kadar Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.



Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Westenergie Yönetim Kurulu Başkanı Katherina Reiche üstlenecek.



51 yaşındaki Reiche, 1998-2015 yıllarında Federal Mecliste milletvekili, 2013-2015 yıllarında Ulaştırma Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptı. Daha sonra milletvekilliğinden ayrılarak Yerel Şirketler Birliği Genel Müdürü ve Westenergie Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.



İÇİŞLERİ BAKANI ALEXANDER DOBRİNDT



Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partili Alexander Dobrindt, İçişleri Bakanı olacak.



Üçüncü Merkel hükümetinde, 2013-2017 yıllarında Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı olarak görev alan 54 yaşındaki Dobrindt, 2002'den beri milletvekili olarak Federal Meclis'te.



ÇALIŞMA BAKANI BAERBEL BAS



Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına bir önceki dönem Federal Meclis Başkanlığı yapan Baerbel Bas getirildi.



2009'dan beri Federal Meclis'te milletvekili olan Bas, ağırlıklı olarak sağlık konularında çalıştı.



Yeni hükümette Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı, 56 yaşındaki Stefanie Hubig'e emanet edilecek. Hubig, 2016'dan beri Rheinland-Pfalz eyaletinde Eğitim Bakanı olarak görev yapıyor. Hubig, Rheinland-Pfalz eyaletinde görev almadan önce kariyerine 2000 yılında Federal Adalet Bakanlığında başladı.



Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyon Bakanı olarak Ceconomy CEO'su ve MediaMarktSaturn Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Wildberger görev yapacak. Ekonomi dünyasını iyi bilen ve parti üyeliği bulunmayan Wildberger, çeşitli şirketlerde üst yönetici olarak görev aldı.



Ulaştırma Bakanlığı görevini Patrick Schnieder üstlenecek. 2009 yılından beri milletvekili olan Schnieder, Federal Meclis Ulaştırma Komisyonunda yer aldı.



Konut, Şehir Geliştirme ve İskan Bakanlığı görevini 37 yaşındaki Verena Hubertz yürütecek. 2021'de ilk kez milletvekili seçilen Hubertz, bir önceki dönemde SPD Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak Karin Prien görev alacak. Amsterdam doğumlu, 59 yaşındaki Prien, 2017'den beri Schleswig-Holstein eyaletinde Eğitim Bakanlığı yapıyor. Aynı zamanda CDU Genel Başkan Yardımcısı olan Prien'in ailesi, 1930'lu yıllarda Nazi Almanya'sından kaçarak Hollanda'ya yerleşti.



Yeni koalisyon hükümetinde Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider olacak. 49 yaşındaki Schneider, bir önceki dönemde Doğu Almanya'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.



Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı, 47 yaşındaki Dorothee Baer'e emanet edilecek. 2018-2021 yıllarında Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı olan Baer, 2002'den beri CSU Milletvekilliği yapıyor.



Sağlık Bakanlığına Nina Warken getirildi. 45 yaşındaki Warken, 2013'ten beri Federal Meclis'te milletvekilliği yapıyor.



TARIM BAKANLIĞINA KASAPLIK EĞİTİMİ BULUNAN İSİM



Yeni hükümette Tarım ve Yurt Bakanlığını 60 yaşındaki CSU'lu Milletvekili Alois Rainer üstlenecek. 2013'ten beri milletvekilliği yapan Rainer, kasaplık eğitimi gördü.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığına Reem Alabali-Radovan getirildi. 35 yaşındaki Alabali-Radovan, bir önceki dönemde Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.



Bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini Thorsten Frei, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı görevini de gazeteci ve yayıncı Wolfram Weimer üstlenecek.



Öte yandan Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı CDU'nun Türk kökenli Milletvekili Serap Güler, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı da CDU/CSU Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Gunther Krichbaum olacak.