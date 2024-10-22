Almanya'da yeni M-çiçeği virüsü varyantı

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke yeni M-çiçeği virüsü varyantının (Clade 1b) ilk vakasının 18 Ekim'de tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Almanya'daki genel halk sağlığı için riskin düşük olduğunu düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı. Durumun yakından takip edildiği vurgulandı.



Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan M-çiçeği virüsü, hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtilere yol açıyor.



M VİRÜSÜ NEDİR?



Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.



M çiçeği ilk olarak 1958'de Danimarka'da araştırma amaçlı kullanılan maymunlarda keşfedildi. 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 aylık bir erkek çocukta görülen virüs, "insanlarda bildirilen ilk mpox vakası" olarak kayıtlara geçti. Virüsün o dönem yayılımı Batı ve Orta Afrika ülkeleriyle sınırlı kaldı.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ



Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞMA YOLLARI

M çiçeği virüsü fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.



Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabiliyor. M çiçeğinin laboratuvarda doğrulaması cilt lezyon bulgusunun test edilmesiyle yapılıyor.



Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi destekleyici bakım ve antiviral ilaçlarla yapılıyor.



Çiçek hastalığı için geliştirilen ve bazı ülkelerde kullanımı onaylanan aşılar ve tedaviler, bazı durumlarda M çiçeği için de kullanılabiliyor.



Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.