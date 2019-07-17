Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den alan CDU Genel Başkanı Karrenbauer, görevine resmen başladı.



Aynı törende, AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'e de Savunma Bakanlığından azil belgesi verildi.



Törende hazır bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmemesi için burada da sandalyeli önlem alındı.



Merkel, von der Leyen ve yeni Savunma Bakanı Karrenbauer töreni sandalyede oturarak takip etti.



2017 yılının Eylül ayındaki seçimin ardından ancak 6 ay sonra kurulabilen koalisyon hükümetinde bugüne kadar geçen 16 aylık zamanda iki bakan değiştirilmiş oldu.



Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosuna seçilmesi sonrası yeni Bakan Christine Lambrecht oldu.



Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına seçilmesinin ardından da CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu.



Karrenbauer daha önce kabineye girmeyeceğini açıkladığı için bu tercih Almanya'da sürpriz olarak nitelendirildi.

