Almanya'da yeni seçilen belediye başkanına bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Herdecke şehrinin 27 Eylülde seçilen belediye başkanı Iris Stalzer, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.



Alman haber ajanslarının güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, Herdecke Belediye Başkanı Iris Stalzer, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.



Stalzer, aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.



Saldırı sonrası sürüklenerek evine girmeyi başaran Stalzer'in, olay sırasında evde bulunan 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızının, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği kaydedildi.

BİRDEN FAZLA KİŞİ SALDIRDI

Stalzer'in oğlu ilk ifadesinde, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi. Stalzer’in, hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Herdecke'de korkunç bir saldırı haberi aldık. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Belediye Başkanı Iris Stalzer'in hayatından endişe ediyor ve tamamen iyileşmesini umuyoruz. Ailesi ve sevdikleriyle birlikteyim." ifadelerini kullandı.



Stalzer, 27 Eylül'de yapılan seçimin ikinci turda şehrin belediye başkanı seçilmişti.