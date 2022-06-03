Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 60 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA - AFP 03.06.2022 - 17:29

Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 60 yaralı

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'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel bir yetkili ise 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı.

Almanya'da trenin raudan çıkması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır olmak üzere 60 kişi yaralandı. Almanya'da trenin raudan çıkması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, 16'sı ağır olmak üzere 60 kişi yaralandı.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.

Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.

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