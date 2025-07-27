Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 4 ölü

Almanya'nın güneybatısında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Stuttgart kentinden bir polis sözcüsü, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu trende dört kişinin öldüğü doğrulandı.

Tren, Sigmaringen ile Ulm arasında 90 kilometrelik bir hatta seyir halindeydi.



Alman haber ajansı DPA tarafından yayımlanan bir fotoğrafta, vagonların büyük ölçüde sağlam kaldığı ancak birbirlerine çarpıp bükülerek yan yattıkları görülüyor.