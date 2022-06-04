Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 4 ölü, 30 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralanan yolcuların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Almanya'da trenin raydan çıkması sonucu en 4 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.



Üçü Avusturya'nın Tirol şehrinden olmak üzere 6 kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının kapatıldığı bildirildi.

YARALILAR ARASINDA ÖĞRENCİLER DE VAR

Haftanın son günü olması nedeniyle yolcular arasında ayrıca çok sayıda öğrenci olduğu da belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığınun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaralılar arasında ordu mensuplarının da bulunduğu belirtilerek, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ın mesajını yayımladı.



Mesajında Bavyera'daki trajik tren kazasını dehşet içinde aldığını belirten Bakan Lambrecht, ölenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, kazaya acil müdahale konusunda destek veren askerlere de teşekkür etti.



Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza mahalline gideceğini duyurarak, yaralılara şifa ve ölenlerin ailelerine hükümetin taziyelerini ileteceğini söyledi.