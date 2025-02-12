Almanya’da yolcu treni TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

Almanya’nın Hamburg kentinde dün tren kazası meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan TIR, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı.

Kazada 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.

TIR şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.