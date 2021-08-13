Almanya'da yüksek risk güncellemesi: Türkiye yeniden yüksek risk kategorisinde değerlendirilecek

Almanya corona virüse karşı riskli ülkeleri güncelleme hazırlığında. Yeni listede Türkiye'nin de yüksek riskli olarak gösterileceği belirtiliyor.

NTV Haber 13.08.2021 - 16:56

Almanya'da yüksek risk güncellemesi: Türkiye yeniden yüksek risk kategorisinde değerlendirilecek

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Alman basınına göre, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli kategorisinde.

Türkiye ile ilgili karar Türk kökenli göçmelerin tatil dönüşü dikkate alınarak salı akşamından itibaren devreye girecek.

Diğer ülkeler için ise pazar akşamından itibaren uygulanacak.

Yüksek risk bölgesi kategorisinde yer alan ülkelerden Almanya'ya seyahat etmek isteyenlerin karantinaya girmesi zorunlu tutuluyor.

10 günlük karantinadan daha erken çıkmak isteyenler; negatif test sonucu sunmaları koşuluyla, en erken beş gün sonra karantinayı sonlandırabiliyor.

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