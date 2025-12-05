Almanya’da zorunlu askerlik reformu protestoları tetikledi

Almanya hükümetinin (Bundestag) Cuma günü onayladığı yeni düzenlemeye göre, 18 yaşındaki tüm erkeklerin askerlik için uygunluk ve gönüllülük durumlarını değerlendiren bir form doldurması zorunlu olacak. Kadınlar için bu uygulama isteğe bağlı kalacak.

Ayrıca 2008 doğumlu erkeklerden itibaren zorunlu sağlık muayeneleri geri getiriliyor. Bundeswehr’in gönüllü asker hedeflerine ulaşamaması durumunda ise, muayeneden geçenlerin bir kısmı parlamentonun ayrıca alacağı bir kararla göreve çağrılabilecek.

“KİMSE BİZE SORMUYOR”

Reform özellikle gençlerin tepkisini çekiyor. Protestoları organize eden “Schulstreik gegen Wehrpflicht” (Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi) hareketi, “Siyasetçiler yeniden askerliği tartışıyor ama kimse bize fikrimizi sormuyor” diyerek hükümeti eleştirdi.

“HER GÜN SAVUNULMASI GEREKEN BİR ARMAĞAN”

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Instagram’dan yaptığı açıklamada protesto hakkını desteklediğini vurguladı ancak gençlere seslenerek, “Demokrasimiz bir armağan ama her gün savunulması gereken bir armağan” ifadelerini kullandı.

Almanya, Rusya’dan artan tehdide karşı 180 bin olan aktif asker sayısını 260 bine, 55 bin olan yedek personeli ise 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Reform üzerinde aylarca süren tartışmaların ardından hükümet partileri Kasım ayında uzlaşmıştı.