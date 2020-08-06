Almanya'da zorunlu Covid-19 testi cumartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "riskli bölge" ilan edilen ülkelerden Almanya'ya girişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren başlayacağını söyledi.



Test zorunluluğunun, bireysel özgürlüğe bir müdahale olduğunu kabul ettiğini belirten Spahn, ancak bunun makul bir müdahale olduğunu savundu.



Spahn, "Özgürlük, en azından benim özgürlük kavramım, 'her zaman yalnız kendim için özgürlük' demek değildir. Özgürlük, her zaman başkalarına karşı sorumlulukla başlar." görüşünü dile getirdi.



ALMANYA'YA GELECEKLER, TÜRKİYE'DEN ÇIKMADAN TEST YAPTIRACAK



Türkiye'de halen tatilde veya akraba ziyaretinde olan çok sayıda Türk'ün de bulunduğuna dikkati çeken Spahn, "Türkiye ile olan anlaşmamız gereği, orada bu testin yaptırılması daha mantıklı" ifadesini kullandı.



Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya gelecekler ülkeden çıkmadan test yaptırıp, test sonucunu da uçak şirketlerine ibraz etmek zorunda kalacak.



Kara yoluyla gelecekler ise ülkeye girişlerde bağlı bulundukları sağlık müdürlüğüne bildirim yapacak.

