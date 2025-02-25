Almanya'da aile faciası: Önce çocuklarını öldürdü, sonra kendini astı

Almanya'da bir evde 2'si çocuk 3 ceset bulunurken, babanın iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ifade edildi.

Almanya'da aile faciası: Önce çocuklarını öldürdü, sonra kendini astı

'nın Saksonya eyaleti sınırları içerisindeki Neumark ilçesinde bir evde 2'si çocuk 3 ceset bulundu. İlk bilgilere göre baba iki çocuğunu öldürdükten sonra etti.

Alman polisi olayın sabah saatlerinde Saksonya eyaletinin Neumark ilçesindeki Schönbach beldesinde meydana geldiğini açıkladı.

İhbar üzerine olayın gerçekleştiği adrese giden ekipler, 5 yaşındaki erkek ile 2 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle karşılaştı. İlk bilgilere göre, çocuklarını öldüren baba daha sonra evde kendisini astı.

Olaya ilişkin polis inceleme başlattı.

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