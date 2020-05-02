"Almanya'daki ABD nükleer silahları çekilsin" tartışması

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'da konuşlu nükleer silahlarını çekmesi gerektiğini savundu. Mützenich'in Tagesspiegel'e yaptığı bu açıklama Alman koalisyon partileri arasında da tartışma yarattı.



Mützenich Tagesspiegel'in bugünkü sayısında yer alan mülakatında, "Almanya'nın olası konuşlandırmaları engellemesinin zamanı geliyor" diye konuştu. Sosyal demokrat milletvekili, başka ülkelerin "NATO’yu tartışmaya açmaksızın" benzer bir yol izlediğini kaydetti.



SPD Meclis Grup Başkanı, talebini ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir nükleer strateji izlemesiyle gerekçelendirdi. Mützenich, Trump’ın nükleer silahları sadece caydırıcılık amaçlı görmediğini aksine savaşta kullanılacak silahlar olarak değerlendirdiğini söyledi.



Rolf Mützenich Almanya'nın NATO çerçevesindeki nükleer katılımını da sona erdirmesi gerektiğini savundu. NATO anlaşmalarına göre Almanya, savaş halinde Amerikan nükleer bombalarını kendi uçaklarıyla taşımayı taahhüt etmişti. Savunma Bakanlığı da şu sıralar bu kapasiteye sahip yeni savaş uçaklarını ordu bünyesine katma yönünde hazırlık yapıyor.



KOALİSYONUN DİĞER ORTAĞINDAN TEPKİ



Sosyal demokrat siyasetçinin bu açıklamalarına, Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul'dan tepki geldi. Wadephul SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın farklı bir tutum alması gerektiğini savundu.



"CDU/CSU Meclis Grubu açısından Almanya'nın nükleer katılımının sürdürülmesi tartışma dışıdır" diyen Wadephal, "Bu konu, haklı gerekçelerle koalisyon sözleşmesine geçirilmiştir. Müzakere edilemez" ifadelerini kullandı. Wadephul nükleer caydırıcılığın Avrupa'nın güvenliği açısından elzem olduğunu belirtti.



Alman Hava Kuvvetleri'nin Büchel'deki üssünde ABD'nin nükleer bombalarını taşıma kapasitesine sahip Tornado tipi 45 savaş uçağı bulunuyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, eski tip Tornadoları Amerikan Boeing firmasının ürettiği 45 adet F-18 ve Airbus üretimi 93 adet Eurofighter ile yenilemek istiyor. Mützenich F-18'lerin satın alınmasına da karşı olduğunu ifade etti.



Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti içinden daha önce de Almanya'da konuşlu ABD nükleer silahlarının çekilmesi talep edilmişti.

