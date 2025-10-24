Almanya'daki Amerikan üslerinde maaş krizi

Almanya Maliye Bakanlığı, ABD federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanması sonucu maaş alamama riskiyle karşı karşıya kalan ABD askeri üslerinde görevli yaklaşık 11 bin yerel çalışanın ekim maaşlarını Berlin’in karşılayacağını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, ABD’den ödemelerin gelip gelmeyeceğinin henüz netleşmediğini, ancak Alman hükümetinin maaşların zamanında ödenmesini garanti edeceğini belirtti.

Almanya’nın bu adımı, “ülkedeki ABD kuvvetleri ve sivil çalışanlarıyla dayanışma göstergesi” olarak nitelendirildi.

HÜKÜMET KAPANMASI MAAŞ KRİZİ YARATTI

ABD’de 1 Ekim’de başlayan hükümet kapanması, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında geçici bütçe anlaşmasına varılamaması nedeniyle federal kurumlarda maaş ödemelerini ve kamu hizmetlerini aksatmış durumda.

Başkan Donald Trump, krizin sorumluluğunu Demokratlara yüklerken, Kongre’deki görüşmelerin hala tıkanmış olduğu bildiriliyor.