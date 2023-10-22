Almanya'daki Bergama Müzesi uzun yıllar kapalı kalacak

Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu kez güney kanadında başlayacağı ve güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı belirtildi.



Açıklamada, müzede temel onarımların planlandığı gibi devamı için bu adımın gerekli olduğu ve müzenin kuzey kanadında daha önceden başlayan çalışmaların 2027 yılında bitirilip tekrar açılmasının planlandığı kaydedildi.