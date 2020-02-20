Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası Merkel programını iptal etti (Saldırıya dünyadan tepkiler)

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.



Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum'' ifadesini kullandı.

DÜNYADAN TEPKİLER

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hanau’da düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, ''Dün gece Hanau’da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Düşüncelerim olayda yaşamını yitirmiş kişilerin akraba ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Bugün sizlerle yas tutuyoruz.'' ifadelerini kullandı.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Nereden gelirse gelsin, anlamsız bir şekilde insanların yaşamlarını yitirmesi bir trajedidir. Düzenlenen çirkin saldırının ardından düşüncelerimiz Hanau halkıyla birlikte.'' ifadesine yer verdi.



Michel, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



"HANAU’DA KORKUNÇ BİR SUÇ İŞLENDİ"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, katledilenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak "Düşüncelerim, korkunç bir suçun işlendiği bu zor zamanda Hanau’da." ifadesini kullandı



Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schalleberg de korkunç olay nedeniyle ''şok içinde olduğunu ve derinden etkilendiğini'' kaydederek aşırı sağcı terör nedeniyle hayatına kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



"BU SALDIRI HİÇBİR ŞEKİLDE SAVUNULAMAZ"

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dehşet içerisinde Hanau’daki trajediyi öğrendim. Bu olan kesinlikle soruşturulacaktır ve hiçbir şekilde savunulamaz." görüşünü paylaştı.



Petricek, aşırı sağcı terör saldırısından ciddi oranda sarsılan Hanau halkının yanında olduğunu kaydederek başsağlığı dileklerinde bulundu.



Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen saldırıdan derin üzüntü duyuyorum, şoke oldum. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve yakınlarıyla beraber. Her türlü nefret ve şiddetin karşısında birlik olarak duruyoruz." ifadelerini kullandı.



HANAU'DA İKİ NARGİLE KAFEYE SALDIRI



Almanya'nın Hanau kentinde dün gece iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist Tobias R. evinde ölü bulundu.



Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtildi.

