Almanya'daki seçimlerin gerçek kazananı Netanyahu mu?

Almanya, son seçimlerde keskin bir şekilde sağa kayarak 1930'lardan bu yana en yüksek aşırı sağ sonucunu elde etti.

Seçim sonuçları dünya genelinde bir şok dalgası yaratırken, İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, bu seçimlerin sessiz galibi olarak görülüyor.

NETANYAHU'NUN ODAĞI İŞ BİRLİĞİNDE



Dünyanın dikkati, Almanların beşte birinin aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini desteklemesinin yarattığı şoktayken, Netanyahu'nun odağı, gelecek hükümette merkez-sağ görüşlü Hristiyan Demokratlarla yapacakları iş birliği olacak.



Hristiyan Demokratları yeniden başbakanlığa taşıyacak olan Friedrich Merz, Almanya'nın İsrail'e zaten cömertçe verdiği desteği daha da artırma sözü verdi.

İSRAİL İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK



Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki savaş suçları nedeniyle verdiği tutuklama emirlerine rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Almanya'yı ziyaret edebilmesini sağlamak için "her şeyi yapacağına" yemin etti.



Aynı zamanda da görevden ayrılan hükümetin İsrail'e silah ihracatına uyguladığı "ambargosunu" da sona erdireceğine söz verdi.

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI



Tüm bu durumların ortasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme ve Filistinli nüfusu zorla yerinden etme planı geldi.



Merkez sol Sosyal Demokratlar planı "tamamen kabul edilemez" olarak, Yeşiller planı "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelerken, Hristiyan Demokratlar ise planı kınayan hiçbir açıklamada bulunmadı. Hatta parti içinden bazı milletvekilleri, Trump'ı öven açıklamalarda bulundu.



Bu durum, yeni iktidarın Almanya'nın İsrail-Filistin savaşı konusundaki duruşunu nasıl değiştirebileceğine dair açık bir işaret sunuyor.

