Almanya'da market hırsızlığı rekor kırdı

Almanya'da EHI Perakende Enstitüsü’nün yeni raporuna göre, hırsızlıkların büyük kısmı süpermarketler, eczaneler ve yapı marketlerini hedef aldı.

Euronews'in haberine göre 2024 yılında sadece yaklaşık 2 milyar euro değerinde ürün, gıda marketlerinden çalındı.

En çok hedef alınanlar ise küçük süpermarketler oldu. Eczaneler ve yapı marketleri de ciddi kayıplar yaşadı.



ÇETELER DURMUYOR

Rapora göre, organize suç çeteleri özellikle dikkat çekiyor; 2024’te müşteri kaynaklı hırsızlıkların üçte biri bu gruplar tarafından gerçekleştirildi.



Çalışan hırsızlıkları 890 milyon euroya, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı kaynaklı kayıplar ise 370 milyon euroya ulaştı.



Raporda, hırsızlıkların artışında ekonomik koşulların da etkili olduğu belirtiliyor.



Almanya’da yaşam maliyetlerinin yükselmesi, işsizlik oranının %6.2’ye çıkması ve konut giderlerinin artması, müşteri kaynaklı hırsızlıkları körüklüyor.



MALİYETİ 7.3 MİLYAR UURO

Hırsızlıkların devlete de maliyeti büyük. Vergi kaybının yaklaşık 570 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.



Perakendeciler ise güvenlik önlemlerine yıllık 3.1 milyar euro harcıyor.

Böylece hırsızlık ve önlem maliyetleri toplamda 7.3 milyar euroya ulaşıyor.



Bu da ürün fiyatlarının yaklaşık %1.5’inin hırsızlık kaynaklı maliyetleri yansıttığı anlamına geliyor.

