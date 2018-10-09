2018 Alman Güvenlik Politikası Forumu’nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko maas yeni bir dünya düzeninde Almanya ve Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.



Ortak bir Avrupa Birliği dış politikası için bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" oluşturulmasını önerdi.



Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bu tarz bir formatta, rotasyonla değişen üyelerden oluşan AB'nin tümünü temsil edebilecek, daha küçük bir çevrede güncel krizlerin çözümü için daha hızlı çalışabiliriz" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass oluşturulmasını teklif ettiği Avrupa Güvenlik Konseyi'nde kararların oy çokluğuyla alınması gerektiğini de belirtti.