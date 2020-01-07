Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Libya'nın Geleceği" konferansına Cezayir, Tunus ve Katar'ın da davet edilmesi gerektiğini belirtmişti.



Türkiye'nin önerisini ciddiye alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdel Macid Tebbune ile telefonda görüştü.



Merkel Cezayir'i konferansa resmi olarak davet etti. Almanya, Tunus'un da davet edilmesi yönünde diplomatik temaslarda bulundu.



"Libya'nın Geleceği" konferansı ocak ayı sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.