Almanya'dan Eurovision tehdidi: "Biz de çekiliriz"

Almanya, İsrail'in ihracı durumunda Eurovision Şarkı Yarışması'na boykot tehdidinde bulundu.



Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Caren Miosga" adlı programa katılan Başbakan Friedrich Merz, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunarak, ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu söyledi.



Başbakan Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



KASIM AYINDA OYLAMA YAPILACAK



İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin kasımda bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.

