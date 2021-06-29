Almanya’dan Facebook kararı

Geçtiğimiz ay “Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığı” gerekçesiyle Whatsapp’a kullanıcı verilerini işlemesini yasaklayan Almanya, şimdi de Facebook’a karşı yeni bir karar aldı.



Tagesschau’nun haberine göre, Almanya’da Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, hükümetten ve en yüksek federal yetkililerden Facebook sayfalarını yıl sonuna kadar kapatmalarını istedi.

KULLANICI VERİLERİ YETERİNCE KORUNMUYOR

Kullanıcı verileri yeterince korunmadığını bildiren Kelber, tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook hesaplarının tehdit altında olduğunu belirtirken Facebook’un herhangi bir değişiklik hazırlığında olmadığını belirtti.



Haberde, federal hükümet ile bakanlık sayfalarının Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber’den gelen yazı sonrasında konuyu inceledikleri belirtildi.

Söz konusu hesapların yıl sonuna kadar kapatılması gerektiğini belirten Kelber, kapatılmadığı takdirde Ocak ayı itibarıyla tedbirler alınacağını sözlerine ekledi.