Almanya'dan firari Rus askerlere iltica hakkı

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, ülkesinin Rusya'daki seferberlik karşıtı firari askerlere iltica hakkı tanıyacağını duyurdu.

Almanya'dan firari Rus askerlere iltica hakkı

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İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir." dedi.

Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir." dedi.

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