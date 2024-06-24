Almanya'dan Gazze'de çatışmalara ara verilmesi için çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacağı Orta Doğu ziyaretleri öncesi Gazze'de çatışmalara ara verilmesi için çağrıda bulundu.

Almanya'dan Gazze'de çatışmalara ara verilmesi için çağrı

Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Lüksemburg’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail, ve Lübnan ziyaretine başlayacağını söyledi.

"KAFAMIZI KUMA GÖMMEK SEÇENEK DEĞİL"

'den gelen görüntüler ve halen kaçırılmış olan esirlerle ilgili düşünceler yürekleri parçalıyor. Bu yüzden benim, bizim ve ortaklarımız için şimdi kafamızı kuma gömmek kesinlikle bir seçenek değil." ifadesini kullanan Baerbock, Gazze’de çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Baerbock, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin acısının son bulması gerektiğini dile getirerek, “Çünkü Filistinliler güven içinde yaşarsa İsrail'in güven içinde yaşayabileceği ve İsrail güvende olduğunda da Filistinlilerin güven içinde yaşayacağı açıktır.” dedi.

BIDEN'A ÇAĞRI

Bunun için Hamas’a ABD Başkanı Joe Biden’ın sunduğu plana onay vermesi çağrısında bulunan Baerbock, “Çatışmalara ara verilmesine her zamankinden daha acil bir şekilde ihtiyaç duyuluyor.” diye konuştu.

"MAVİ HAT'TA DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Baerbock, İsrail ve 'in yanı sıra Lübnan’a da gideceğini ifade ederek, İsrail’in kuzeyinde Lübnan ile İsrail’i ayıran "mavi hatta" durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Bakan Baerbock, gerilimin daha da artmasının "bölgedeki tüm insanlar için felaket olacağını”, bu yüzden de Gazze’de çatışmalara ara verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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