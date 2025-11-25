Almanya'dan iddia: Rusya bir NATO ülkesine savaş açacak

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephull, başkent Berlin'de kritik açıklamalarda bıulundu.

Wadephul, Berlin Dış Politika Forumu'nda yaptığı açıklamada, "İstihbarat servislerimiz Rusya'nın 2029'a kadar en azından bir savaş fırsatı yaratacağı konusunda acil uyarı yapıyor" dedi.

Rusya’nın “emperyal” hırslarının Ukrayna’nın çok ötesine uzandığını savunan Wadephul, Moskova’nın son yıllarda askeri kapasitesini önemli ölçüde genişlettiğini ve silah üretimini artırdığını söyledi.

"HER AY BİR TÜMEN DAHA KURULUYOR"

“Rusya ekonomisini ve toplumunu büyük ölçüde savaşa göre şekillendirdi. Aynı zamanda, mevcut ihtiyacından daha fazla asker topluyor” diyen Wadephul, neredeyse her ay fazladan bir tümenin oluşturulduğunu belirtti. Alman bakan, “Bu tümenler, hiç şüphesiz, bizi hedef alıyor; Avrupa Birliği’ni, NATO’yu. Ülkemize yönelik Rusya’dan gelen tehdit artık uzak bir endişe değil, halihazırda bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.

Wadephul ayrıca Moskova’yı, NATO müttefiklerine karşı hava sahası ihlalleri, sabotaj ve bu ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan dezenformasyon kampanyaları gibi “hibrit savaş” taktikleri kullanmakla suçladı.