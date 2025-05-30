Almanya'dan İsrail açıklaması: Dilimizi değiştirdik, siyasi eylemlerimizi de değiştireceğiz

Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda İsrail hükümetinin bazı davranışlarının eleştirilmesi gerektiğini belirten Wadephul, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve kendisinin bu konularda açık bir şekilde düşüncelerini beyan ettiklerini dile getirdi.



Bir soru üzerine Wadephul, Alman hükümetinin Gazze konusundaki söyleminin değişimine, Gazze'ye haftalar boyunca insani yardımın girmemesini gerekçe gösterdi.



Wadephul, İsrail'e yaptığı ziyarette Alman hükümeti adına İsrail hükümetinden bu durumun düzeltilmesini istediğini belirterek, "Yeni planlanan (yardım) dağıtım sistemini krizden çıkmanın pragmatik bir yolu olarak kabul etmeye bile hazırdım." dedi. Ancak yaklaşık 3 hafta sonra bunun işlemediğini ve gelen yardımların "sadece sıcak taş üzerinde bir damla" olduğunu tespit etmek zorunda kaldığını dile getiren Wadephul, "Bu, temel insan haklarının sağlanmasıyla ilgilidir. İlk olarak hastalar, zayıflar ve çocuklar ölüyor. Sonuç olarak, dilimizi değiştirdik ve bir sonraki adımda muhtemelen siyasi eylemlerimizi de değiştireceğiz." ifadesini kullandı.



Wadephul, bunun nasıl olacağı sorusuna da "Bunu henüz ayrıntılı olarak söyleyemem. İsrail hükümeti şimdi politikasını değiştirme şansına sahip." yanıtını verdi.



İsrail'e silah tedarik edilmesi konusunun Almanya'da Federal Güvenlik Konseyi'nde ele alındığı için bunun hakkında kamuoyuna bilgi verilmediğini belirten Wadephul, "Prensip olarak İsrail'in Almanya'dan silah aldığı açıktır. Bu her zaman böyle olmuştur. İsrail çok farklı ciddi güvenlik ve varoluş tehditlerine maruz kalıyor, Husiler, Hizbullah ve İran devleti tarafından ve İsrail buna karşı kendini savunabilmeli, Alman silah sistemleri ile de." diye konuştu.



Gazze Şeridi'nde yaşananların insancıl uluslararası hukukla bağdaşıp bağdaşmadığının da başka bir konu olduğunu söyleyen Wadephul, "Bunu inceliyoruz ve bu incelemeye dayanarak gerekirse başka silahların sağlanmasına izin vereceğiz." ifadesini kullandı.



Soruyu soran basın mensubunun "Veya buna izin verilmeyecek" demesi üzerine de Wadephul, "Zaten ifadenin kendisi bunu belirtiyor." dedi.



İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi (Staatsraeson) olarak kalıp kalmayacağına ilişkin soruya da Wadephul, "Evet, Yahudilerin kendilerine ait bir devlette güvende hissedebilecekleri tek yurt olduğundan İsrail devletinin çıkarlarının savunucusuyuz ancak bu elbette bir hükümetin istediğini yapabileceği anlamına gelmiyor." karşılığını verdi.