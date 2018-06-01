Federal Meclis'e verilen soru önergesini cevaplayan hükümetin verilerine göre, 2013 yılından bu yana Almanya'dan 243 kişi PYD ve PKK’ya katılmak için Suriye ve Irak’a gitti.



Bu kişilerin yarıdan fazlasının Alman vatandaşı olduğu belirtildi. PKK ve PYD'ye katılan yüzden fazla kişinin Almanya'ya geri döndüğü sanılıyor.



Alman istihbaratı, PKK ve PYD'nin saflarına katılmaları için Almanya'dan eleman topladığı ve bunların Irak ve Suriye'ye gönderildiği belirtilmişti.



Almanya çapında yaklaşık 14 bin PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor. Almanya'dayı PKK'lı teröristlerin 2017'de bin 28 farklı suç işlediği kaydedildi.



Son 5 yılda DAEŞ ve diğer terör örgütlerini desteklemek için binden fazla kişinin de Almanya'dan Suriye ve Irak'a gittiği ifade ediliyor.