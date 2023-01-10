Almanya'dan Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözüm söz konusu olamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Kasulidis Berlin'de görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın "sıkı bir şekilde" Rum Kesimi'nin tarafında durduğunu dile getiren Baerbock, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz" dedi.

Almanya'dan Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözüm söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'ta iki devletli çözümün söz konusu olmayacağını savundu.

Baerbock ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya'dan Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözüm söz konusu olamaz - 1

Görüşmede, Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Baerbock, “Almanya, sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor. Bir çözüm sadece BM kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz." dedi.

Baerbock, Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak, GKRY'yi yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

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