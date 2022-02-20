Almanya'dan 'Kiev' adımı: Uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.

Haberler - İHA 20.02.2022 - 07:00

Almanya'dan 'Kiev' adımı: Uçuşlar iptal edildi

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Rusya'nın 'ya yönelik işgaline ilişkin korkular devam ederken Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasının ardından dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Almanya merkezli Lufthansa Havayolu şirketi, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev uçuşlarının tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lufthansa Havayolları, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev'e ve Kiev'den yapılan tüm uçuşları durdurmuştur" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi de Ukrayna'daki havayolu trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

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