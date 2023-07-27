Almanya'dan Mısır'a giden gemide yangın: 3 bin otomobil alev alev yanıyor

Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangının, 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala söndürülemediği açıklandı. Gemide yaklaşık 3 bin otomobilin taşındığı belirtildi.

Almanya'dan Mısır'a giden gemide yangın: 3 bin otomobil alev alev yanıyor

Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu yük gemisine söndürme suyu kullanılması halinde alabora olma tehlikesi nedeniyle müdahale edilemediği ifade edildi.

Yangının elektrikli otomobillerden çıkmış olabileceğini belirten uzmanlar, bu tür yangınların su ile söndürülmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş belirtiyor.

Almanya'dan Mısır'a giden gemide yangın: 3 bin otomobil alev alev yanıyor - 1

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzmanların bir kurtarma planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın bu plana yardımcı olacak tüm imkanları sağlayacağını kaydetti.

Geminin batması halinde suya karışacak petrol ve araçların atıkları nedeniyle "çevresel felaket" yaşanacağı korkusuna neden olan ve yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinden 22 mürettebatın hafif yaralı kurtarıldığı açıklanmıştı.

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