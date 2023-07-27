Almanya'dan Mısır'a giden gemide yangın: 3 bin otomobil alev alev yanıyor

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzmanların bir kurtarma planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın bu plana yardımcı olacak tüm imkanları sağlayacağını kaydetti.



Geminin batması halinde suya karışacak petrol ve araçların atıkları nedeniyle "çevresel felaket" yaşanacağı korkusuna neden olan ve yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinden 22 mürettebatın hafif yaralı kurtarıldığı açıklanmıştı.