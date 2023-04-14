Almanya'dan nükleer enerjiye veda

Almanya nükleer enerjiye veda ediyor. Ülkedeki son üç nükleer santral de kapatılıyor. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nükleer enerji üretimi sona erecek. Üç nükleer santrali geçen yıl ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 6'sını karşıladı.



Nükleer karşıtları, ülkede nükleer reaktörlerin kapatılmasını zafer olarak görüyor.



İş dünyasıysa Avrupa'nın enerji kaynaklarının istikrarlı olmadığı ve dünyanın fosil yakıtlardan kurtulmaya çalıştığı bir dönemde reaktörlerin kapatılmasını "çılgınlık" olarak nitelendiriyor.



Aslında üç reaktörün geçen yıl kapatılması planlanıyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından patlak veren enerji krizi nedeniyle plan ertelendi.



Alman iş dünyası nükleer santralin kapanması nedeniyle enerji arzında yaşanacak darboğazlar konusunda hükümeti uyardı. Alman hükümeti ise enerji arz güvenliğinin garanti altında olduğunu söylüyor.



Ülkenin doğal gaz depolarının yarısından fazlasının dolu olması ve kış sezonunun neredeyse sona ermesinin önemli bir avantaj olduğu belirtiliyor. Ülkede nükleerden kaynaklanan açığın yenilenebilir enerjiyle kapatılması planlanıyor.



Alman hükümetinin önünde devre dışı bırakılmış 30'a yakın nükleer santrali sökmek gibi zorlu bir görev de bulunuyor. Bir nükleer santralin sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Alman yetkililer, çok uzun yıllar ölümcül olabilen radyoaktif atıkların depolanması için de henüz kesin bir çözüm bulabilmiş değil.



Onlarca yıl süren nükleer karşıtı protestoların ardından 2011'deki Fukuşima nükleer faciası Almanya'da nükleer enerjiye karşı eylemleri hızlandırdı.



Eski Başbakan Angela Merkel döneminde, nükleer enerji kaynaklı risklerin güvenli bir şekilde kontrol edilemeyeceği gerekçesiyle nükleer enerjiyi terk etme kararı alındı.



İngiltere, Finlandiya ve Fransa ise almanya'nın aksine nükleer enerjiyi ikiye katlamayı planlıyor.