Almanya’dan Rusya uyarısı: “NATO, 2029’a kadar hazır olmalı”

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, İngiltere basınına verdiği röportajda, dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. BBC’ye konuşan Breuer, NATO üyelerinin Rusya’dan 4 yıl içinde gelebilecek bir saldırıya hazırlanması gerektiğini söyledi.



BBC’nin aktardığına göre, Rusya’nın bir yılda yüzlerce tank ürettiğini söyleyen Alman askeri yetkili, Rusya’nın bu tankların pek çoğunu 2029 yılına kadar ya da daha erken bir tarihte NATO’nun Baltık üyelerine saldırmak için kullanabileceğini savundu.



“40 YILLIK MESLEK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TEHDİT”



Breuer, hem Macaristan hem Slovakya tarafından dile getirilen fikir ayrılıklarına karşın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO’nun “birleşmiş” bir durumda olduğunu belirtti.



Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu savunma zirvesinin marjında açıklamalarda bulunan Almanya Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın NATO’ya “çok büyük bir tehdit oluşturduğunu” ifade ederek bunun 40 yıllık meslek hayatında hiç görmediği kadar büyük bir tehdit olduğunu sözlerine ekledi.



“RUSYA’NIN ÜRETTİĞİ SİLAHLARIN HEPSİ UKRAYNA’YA GİTMİYOR”



Breuer’a göre, Rusya, aynı zamanda askeri kuvvetlerini “çok büyük ölçüde” güçlendirerek her yıl yaklaşık bin 500 tank üretiyor. Alman yetkili, “Her bir tank (Ukrayna’daki) savaşa gitmiyor, aynı zamanda stoklara da gidiyorlar ve her zaman Batı’nın karşısına çıkan yeni askeri yapılara gidiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

General Breuer, Rusya’nın 2024 yılında aynı zamanda 4 milyon adet 152 milimetre çapında top mühimmatı ürettiğini, bunların da hepsinin Ukrayna’daki savaşa gönderilmediğini belirtti.



“BU GECE SAVAŞMAYA HAZIR OLMALIYIZ”



Rusya’nın Baltık ülkelerine olası bir saldırısına işaret eden Breuer, “Burada bir niyet var ve stokları güçlendirme söz konusu” diye konuştu.



Analistlerin de 2029 yılı hakkında öngörüde bulunduğunu savunan Alman yetkili, “Dolayısıyla, 2029 yılına kadar hazır olmamız gerekiyor. Eğer bana ‘Bunun 2029’dan önce olmayacağının garantisi var mı?’ diye sorarsanız, buna yanıtım ‘Hayır’ olur. Yani, bu gece savaşabilmeliyiz” diye konuştu.



OLASI SALDIRIYA EN AÇIK BÖLGE NERESİ?



Breuer’a göre, Litvanya, Polonya, Rusya ve Belarus’a sınırı olan Suwałki Koridoru bölgesi, olası bir saldırıya en açık bölgelerden biri. Baltık devletlerinin Ruslara “gerçekten maruz” olduğunu söyleyen yetkili, “Bir kere oraya gittiğinizde bunu gerçekten hissediyorsunuz… Orada yaptığımız konuşmalarda (bunu hissediyoruz)” ifadelerini kullandı.



Estonyalıların kendilerine “bir orman yangınına yakın oldukları” şeklinde bir benzetme yaptığını anlatan yetkili, Almanya’da ise sadece ufukta “az bir dumandan fazlasının görünmediğini” belirtti.



Baltık Denizi’nin altındaki kablolara yönelik saldırıları, Avrupa’daki toplu taşımaya yönelik siber saldırıları ve Almanya’daki enerji santralleri ve diğer altyapının üzerinde görülen, kaynağı belirlenemeyen droneları hatırlatan Breuer, NATO üyelerinin ordularını yeniden inşa etmesi gerektiğini savundu.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olduğunu hatırlatan Breuer, “Hepsi, şu anda bunun NATO’ya yaklaştığını, kolektif savunma yönünde bir caydırıcılık istikameti geliştirmemiz gerektiğini anlıyor. Bu herkes için açık. Aciliyet görülüyor” ifadelerini kullandı.

