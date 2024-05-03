Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Almanya, 2022 yılından bu yana artarak devam eden siber saldırılar nedeniyle Rusya Büyükelçisi Sergey Nechayev’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

, 2022 yılından bu yana artarak devam eden siber saldırılar nedeniyle ’yı suçlarken Rusya Büyükelçisi Sergey Nechayev’in Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu tür siber saldırıları hoş görmeyeceğiz ve Rusya'nın siber saldırgan davranışlarını önlemek, caydırmak ve bunlara karşılık vermek için tüm tedbirleri kullanacağız” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Çekya’da bulunan kurumların da hedef alındığı bildirildi.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü güvenlik açıklarının kapatılması gerektiği ve bu konuda çaba sarf ettiklerini söyledi.

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GEÇEN YILKİ SALDIRILARDAN SORUMLU TUTULDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, 2023'deki saldırıların 'da iktidardaki Sosyal Demokratların yanı sıra lojistik, savunma, havacılık ve bilişim sektörlerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus askeri istihbaratı GRU’ya bağlı APT 28’in, mail hesaplarını ele geçirmek amacıyla Microsoft Outlook'ta bilinmeyen bir güvenlik açığından faydalandığı bildirildi.

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"DEMOKRASİMİZ İÇİN TEHDİT"

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin açıklamasında ’nın AB ve NATO ile birlikte hareket ettiğini ifade ederek “Kararlılıkla mücadele ettiğimiz Rus siber saldırıları demokrasimiz için bir tehdit” dedi.

Faeser, Haziran2da yapılacak Avrupa Parlamentosu ve bu yıl düzenlenecek diğer seçimler öncesi ’dan yapılan bu tür saldırılarla mücadele etmek son derece kritik olduğunu sözlerine ekledi.

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