Almanya'dan "Rusya'yla savaş" hesabı: "Günde bin asker yaralanacak"

Alman Genel Cerrah Ralf Hoffmann, Rusya'nın NATO'ya saldırması durumunda yaralı asker sayısının savaşın şiddetine ve hangi birliklerin devreye girdiğine bağlı olacağını belirtti. Hoffmann, Ukrayna’daki çatışmalardan çıkarılan derslere dikkat çekerek, “Gerçekçi olarak günde yaklaşık bin yaralı asker söz konusu” dedi.



Hoffmann, modern savaşın doğasının değiştiğini vurguladı:

“Ukrayna’da gözlemlediğimiz üzere, silah yaralanmalarının yerini dronlar ve bekleyen mühimmatlarla oluşan patlama ve yanık yaralanmaları aldı.”

NAKİL SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Alman ordusu, olası bir çatışmada yaralı askerlerin hızlı ve etkili şekilde tahliyesi için havadan ve kara yollarıyla esnek tıbbi nakil seçeneklerini değerlendiriyor. Yaralılar ön tedavi sonrası Almanya’daki sivil hastanelere sevk edilecek. Hoffmann, yaklaşık 15 bin yatak kapasitesine ihtiyaç duyulacağını belirtti.