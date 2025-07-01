Almanya'dan Schengen açıklaması: "Korumak istiyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kara sınırı kontrollerini artırmaya yönelik planlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Lüksemburglu mevkidaşı Luc Frieden birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Merz, "Schengen bölgesini doğal olarak korumak istiyoruz, ancak Schengen bölgesinde serbest dolaşım ancak düzensiz göçü teşvik edenler, özellikle de göçmen kaçakçılığı yapanlar tarafından kötüye kullanılmadığı takdirde uzun vadede işe yarayacaktır" dedi.

POLONYA'NIN "ALMANYA VE LİTVANYA" PLANI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün yaptığı açıklamada, yasadışı göçle ilgili artan endişeler nedeniyle hükümetinin Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı.



Polonya devlet haber ajansı TVP World'ün bildirdiğine göre, Tusk ülke sınırlarındaki genel durumu değerlendirmek üzere İçişleri Bakanlığı, sınır muhafızları, ordu ve polis yetkilileriyle bir güvenlik brifingi düzenleneceğini söyledi.



Tusk, “Şüpheli vakaların devam etmesi halinde Polonya-Almanya sınırındaki kontrolleri yeniden tesis etmek zorunda kalabileceğimizi Alman tarafına bildirdik” dedi. Sınır güvenliğinin hükümetin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.



Herhangi bir kararın Polonya vatandaşlarına en az rahatsızlık verecek şekilde uygulanacağını da sözlerine ekleyen Tusk, Litvanya'dan Polonya'ya yasadışı geçişlerin önlenmesi için de tedbirler alınacağının altını çizdi.

GERİ GÖNDERMELERİ ÖNLEMEK İÇİN ÇAĞRI



Ayrı bir basın toplantısında, görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da hükümeti yasadışı göçmenlerin Almanya'dan Polonya'ya geri gönderilmesini önlemek için harekete geçmeye çağırdı.



Duda, hükümetin geri itmeler karşısındaki tepkisizliğini eleştirerek şunları söyledi: "Yasaların çiğnenmesine ve göçmenlerin zorla ülkemize itilmesine izin veremeyiz. Bu göç sorununu Almanya yarattı ve bununla kendi başlarına başa çıkmalılar. Bunu onlar için çözmeyeceğiz."

