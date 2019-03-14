Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Brüksel'de "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferans yapıldığına işaret ederek, 8 yıldır devam eden savaştan sonra Suriye’nin manşetlerde yer almadığını ancak İdlib'deki gelişmelerin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.



Çatışmaların yeniden başlamasının mutlaka önlenmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "İnsanların güven ve onur içinde gönüllü geri dönüşü için (Suriye'de) koşullar gerçekleşmedikçe dünya oradaki ve komşu ülkelerindeki insanları yalnız bırakmamalıdır. Bundan dolayı Almanya bu yıl düzenlenen Brüksel’deki Suriye Konferansı'nda toplam 1,44 milyar euro verecek" ifadelerini kullandı.



İnsani yardım ilkelerine saygı duyulmasını isteyen Maas, Suriye'de tüm tarafların insani yardımların tüm bölgelere erişebilmesini sağlamaları ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.



Suriye’de kalıcı istikrarın ve barışın, müzakere edilmiş bir siyasi çözümle sağlanabileceği inancını taşıdığını yineleyen Maas, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’i desteklediklerini kaydetti.

