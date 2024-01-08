Almanya'dan Suudi Arabistan'da Eurofighter için yeşil ışık

Baerbock, Suudi Arabistan'ın uzun süredir Husilerin bölge güvenliğine yönelik oluşturduğu tehlikenin farkında olduğunu vurgulayarak Suudi Hava Kuvvetlerinin burada Eurofighter kullandığını, bunun da Riyad'ın bölgede daha iyi bir gelecek için çaba sarf ettiğini gösterdiğini söyledi.



Almanya daha önce Suudi Arabistan'a silah satışına karşı çıkıyordu.



Eurofighter İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya’nın ortak projesi olduğu için savaş uçaklarının satışında Almanya’nın da onayı gerekiyor.