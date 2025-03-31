Almanya'dan Trump'a ek vergi  tepkisi: Karşılık vermeye hazırız

ABD başkanı Donald Trump'ın, getirdiği ilave gümrük tarifeleri küresel çapta ses getirmeye devam ediyor.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hannover Sanayi Fuarı!nın resmi açılışını yaptı. Scholz, Kanada’ya ek gümrük vergileri getiren ve bu ülkenin ABD'nin 51’inci eyaleti olması gerektiğini belirten Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.



Avrupa Birliği’nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında zayıf olmadığını ve Washington’a tek vücut olarak yanıt vermeye hazır olduğunu vurgulayan Scholz, “Kanada, başkasına ait bir devlet değildir. Kanada gururlu, bağımsız bir ulustur. Kanada'nın dünyanın her yerinde dostları var. Özellikle de Almanya ve Avrupa'da birçok dostu var. Biz sizin yanınızdayız” dedi.



Scholz, AB’nin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu aktararak, “Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, iş birliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.