Almanya'dan Türk sahil güvenliğine 32 milyon euro destek

Alman hükümeti, Yunan adalarına sığınmacı geçişlerini azaltmak için Türk sahil güvenlik birimlerine 32 milyon euroluk mali destek vermeye hazırlanıyor.

NTV Haber 25.02.2020 - 11:48

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Almanya Maliye Bakanlığı konuyla ilgili Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na bir yazı yazdı.

Yazıda İçişleri Bakanlığı'nın talep ettiği paranın yedek motor ve parça tedariği ile eğitim amaçlı kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği belgede, "Akdeniz bölgesinde insan hayatının kurtarılması ve insani durumun iyileştirilmesi kadar Almanya yönündeki denetimsiz göç hareketine engel olunması da Almanya'nın devlet çıkarınadır" denildi.

Yazıda Türk sahil güvenliğinin bir an evvel desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

İlkbaharda hava şartlarının düzelmesiyle göç hareketlerinin muhtemelen bir kez daha artacağı vurgulandı.

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