Almanya'dan Ukrayna'ya 4 bin İHA: Tanklar ile Rus mevzilerine karşı kullanılabilecek
Almanya'nın Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceği belirtildi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını ifade etti.
Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.
Bild gazetesinde yer alan haberde de Alman yapay zeka şirketi "Helsing"in eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.
İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.
İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da kullanılabileceği belirtildi.
BİDEN'DAN İZİN ÇIKTI: RUSYA'YA KARŞI ABD FÜZELERİ KULLANILACAK
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya'ya karşı uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.
Moskova'nın Kuzey Kore askerlerini cephe hattında konuşlandırması ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararın ardından yaptığı konuşmada füzelerin "kendi adına konuşacağını" söyledi.
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