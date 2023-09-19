Almanya'dan Ukrayna'ya 400 milyon euroluk yeni yardım paketi

Almanya, Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıkladı.



Ukrayna'ya verilecek 400 milyon euroluk yeni askeri yardım paketini Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius duyurdu.

Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yardım paketinin acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içereceğini belirterek, "Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de göndereceğiz. Paket toplamda 400 milyon euro değerinde olacak." dedi.



COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Bakan Pistorius, ayrıca Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Ramstein hava üssünde yapılacak "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısına katılamayacağını duyurdu.



Son aylarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde artıran Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunuyor.



Almanya daha önce de aralarında tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif uçakları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu milyarlarca dolar değerinde silah ve teçhizat teslim etmişti.

